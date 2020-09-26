شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تتعهد بـ 400 مليون دولار لمنظمة الصحة والان نبدء بالتفاصيل

سيتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم السبت بزيادة 30 بالمائة في تمويل منظمة الصحة العالمية بينما يحث على إصلاحات هيئة الصحة العالمية ويدعو إلى إحياء التعاون عبر الحدود لإنهاء "الانقسامات القبيحة". وفي خطاب مسجل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، سيقول جونسون إن جائحة COVID-19 زاد من الحواجز أمام التجارة. كما سيقدم خطة من خمس نقاط لتحسين الاستجابة الدولية للأوبئة في المستقبل. ووفقًا لمقتطفات مسبقة وزعها مكتبه، فإنه سيقول: "بعد تسعة أشهر من محاربة فيروس كورونا ، تبدو فكرة المجتمع الدولي بالية".

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