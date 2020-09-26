شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى إخوانى منشق: الجماعة الإرهابية دائما ما تستغل الفرص والأزمات وتقفز عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم ربيع القيادى الإخوانى المنشق والباحث فى الحركات الإسلامية، إنه منذ بداية تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وهى تقوم دور الوكيل الذى يخدم مصالح الغير وليس لدية آى مشروع خاص به، مشيرا إلى أن الجماعة الإرهابية دائما ما تستغل الفرص والأزمات وتقفز عليها.

وتابع ربيع خلال لقائه في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن طريقة الجماعة الإرهابية الثانية هي استخدام الشعب في إسقاط أنظمة الدول مثلما تحاول أن تفعل الآن، وأن الجماعة الإرهابية حاليا تحلم وتتمنى أن يحدث حالة فوضى مثلما حدث في 2011.

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وواصل ربيع حديثة قائلا إن المدة والفترة التي حكمت فيها الجماعة الإرهابية السلطة في مصر حدث انهيار كامل فى كل مؤسسات الدولة من تعليم وصحة وغيره ذالك .

من جانب آخر قال إبراهيم ربيع، الباحث في الحركات الإسلامية، إن كل ما يحدث في المنطقة العربية منذ 100 عام هو تأثير تنظيم جماعة الإخوان من أجل أن تكون الجناح الإسلامي لتأسيس الصهيونية العالمية، مشيرا إلى أن التنظيم الإخواني يتبع نفس الأسس الخاصة بـ الصهيونية.