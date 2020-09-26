شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين":الإخوان أثبتت إفلاسها اليوم أمام العالم ووعى المصريين أسقط مخططاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الاعلاميين، إن الجماعة الإرهابية أثبتت إفلاسها بالدليل القاطع لعدم تلبية الشعب المصري لندائهم بالتظاهرات اليوم، مضيفا أن المصريين رفضوا كل الدعوات السابقة وأدركوا أن هذه الجماعة تدعو للفوضى ووعى المصريين يرفض بشدة كل محاولات زعزعة استقرار الوطن، ويرسل رسائل شديدة اللهجة للجماعة الإرهابية مفادها أن المصريين يقفون خلف بلدهم ولن يتركوا "شلة" من المرتزقة والخونة، يتلاعبون بأمن واستقرار وطنهم حول هذه الدعوات التخريبية.

وأشار أيمن عدلي في تصريحات لـ"الخليج 365"، الى أن وعى المصريين دائماً ما يقف حائلا أمام مخططات هذة الجماعة الإرهابية، مطالبا الشعب المصري باستمرار رفضهم لهذا الفكر المتطرف والوقوف خلف القيادة السياسية لتحقيق مزيد من الإنجازات والنهوض بالاوضاع الاقتصادية للبلاد .

يذكر أن كاميرات ”الخليج 365”، رصدت اليوم الجمعة حالة الهدوء التام التي تسيطر على جميع الشوارع بالقاهرة والمحافظات والانتظام في الحركة المرورية، وذلك تزامنا مع دعوات جماعة الإخوان الإرهابية لجمعة الغضب.

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من ناحية أخرى يواصل النظام القطرى استخدام قناة الجزيرة، لتنفيذ مخططاتها التحريضية ضد الدولة المصرية، حيث عملت القناة على استجداء المواطنين ضد مصر من خلال دعوتهم للعمل على نشر الفوضى وإرسال الفيديوهات المحرضة ضد مصر.

ويظهر هذا دور النظام القطرى فى التحريض ضد مصر، حيث خصصت قناة الجزيرة لحرق مصر وتخريبها من خلال نشر أرقام تليفوينة لاستقبال الرسائل المحرضة والمخربة ضد الدولة المصرية بهدف عرقلة مسيرة البناء والتنمية.