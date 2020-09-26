شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب الخولى: الشعب المصرى بعث رسالة هامة للجماعة الإرهابية المتاجرة بالدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيهاب الخولى عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري أرسل اليوم رسالة هامة لجماعة الإخوان الإرهابية التي تتاجر بالدين والإسلام، ولا تؤمن بفكرة الوطن ولاتدرك طبيعة تكوين الأمة المصرية المتكاملة، مشيرا إلى أن الشعب المصرى متمسك بما حققته ثورة 30 يوليو، مؤكدا أن الذين يدعمون الجماعة الإرهابية هى تلك الدول التى تريد الشر لمصر مثل تركيا وقطر.

وتابع الخولى خلال لقائه في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن جماعة الإخوان الإرهابية تنتظر للقفز كعادتها كما فعلت وقفزت على ثورة 25 يناير.

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على جانب آخر، كان إيهاب الخولى عضو مجلس النواب، قال إن العالم أدرك أننا نحارب الإرهاب بالنيابة عنه، والشعب المصرى يدرك طبيعة الجماعة وكل من يتربص بالوطن، وهو الأكثر حرصا على مؤسسات الدولة، وأدركوا أن لديهم حلما يجب أن يتحقق.

وأضاف: كل ما تفعله جماعة الإخوان لن يجدى مع الشعب المصرى وهم يتاجرون بنا وسينقلب السحر على الساحر وكل ما يستخدم هو طعن خنجر في ظهر كل مصري ومصر هي مقبرة الإخوان ومقبرة الإرهاب ومصر الآن تتحرر فكريا من فكر هذه الجماعات التي عششت لسنوات .