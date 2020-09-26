شكرا لقرائتكم خبر عن إعلاميو وقيادات الإخوان يتسولون الجنسية من وزير داخلية تركيا ثمنا لخيانتهم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صور مسربة حصل عليها ”الخليج 365”، عن لقاء جمع عدد من إعلامى قنوات الإخوان وقيادات الجماعة الإرهابية بوزير الداخلية التركي ونائبه بأنقرة، بشأن الحصول على التعليمات الخاصة بخططهم في الفترة القادمة.

وعلم ”الخليج 365” أن مذيعو قنوات الإخوان الإرهابية ذهبوا إلى العاصمة التركية أنقرة لمقابلة وزير الداخلية التركى واستعطافه لتسول الجنسية التركية ثمنا لخيانتهم لمصر على مدار السنوات الماضية.



حمزة زوبع مع نائب وزير الداخلية

شارك في اللقاء مختار العشري والشوربجي واسلام الغمري والشناف واقطاي وعادل راشد وأيمن نور وحمزة زوبع والحداد.

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زوبع ووزير الداخلية التركى

من ناحية أخرى يواصل النظام القطرى استخدام قناة الجزيرة، لتنفيذ مخططاتها التحريضية ضد الدولة المصرية، حيث عملت القناة على استجداء المواطنين ضد مصر من خلال دعوتهم للعمل على نشر الفوضى وإرسال الفيديوهات المحرضة ضد مصر.



3حسام الشوربجي ووزير الداخلية التركى

ويظهر هذا دور النظام القطرى فى التحريض ضد مصر، حيث خصصت قناة الجزيرة لحرق مصر وتخريبها من خلال نشر أرقام تليفوينة لاستقبال الرسائل المحرضة والمخربة ضد الدولة المصرية بهدف عرقلة مسيرة البناء والتنمية.



العشري والشوربجي والغمري والشناف واقطاي وعادل راشد وايمن نور وحمزة زوبع والحداد