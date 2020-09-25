شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت أحياء الحديدة والان مع التفاصيل

الجمعة 25 سبتمبر 2020 أخمدت القوات المشتركة مصادر نيران حوثية استهدفت أحياء سكنية محررة في مدينة الحديدة بالساحل الغربي لليمن، ضمن خروقات المليشيات المتكررة للهدنة الأممية لوقف اطلاق النار.

وذكر مصدر عسكري ميداني، أن وحدات من القوات المشتركة حددت مصادر قصف وتجمعات لمسلحين حوثيين وتمكنت من إخمادها بتوجيه ضربات دقيقة ومركزة لمرابض المدفعية الحوثية عقب استهداف المليشيات لأحياء سكنية محررة في شارع صنعاء داخل مدينة الحديدة. Advertisements وأكدت المصادر أن القوات المشتركة استخدمت الأسلحة المناسبة لإخماد قصف المليشيات وحققت إصابات مباشرة موقعة قتلى وجرحى في صفوف المسلحين الحوثيين. وتوجه القوات المشتركة الضربات الموجعة والمتتالية للمليشيات الحوثية الموالية لإيران جراء خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية والتي تسعى فيها لنسف عملية السلام في الحديدة.

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