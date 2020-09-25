شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الشيخ طلال آل ثاني: تلقيت تهديدات من الدوحة وصلت للقتل والان مع التفاصيل

الجمعة 25 سبتمبر 2020 أكدت زوجة الشيخ طلال آل ثاني، اليوم الجمعة، بأنها "تلقيت تهديدات من الدوحة وصلت للقتل".

وأضافت زوجة الشيخ طلال آل ثاني، بأن "مسؤولين قطريين هددوني وطالبوني بأن أصمت عن وضع زوجي". وقالت "وضع زوجي الصحي المعتقل في قطر خطير". وتابعت " قدمت للشرطة الألمانية رسائل التهديد التي وصلتني من الدوحة". Advertisements وذكرت، أن "الأمم المتحدة طلبت من قطر توضيحات حول وضع زوجي المعتقل". وأشارت إلى أن "السلطات القطرية تواصل التعنت ورفضت الحديث عن وضع زوجي". واختتمت "أخاف أن يلاقي أولادي مصير والدهم وجدهم في قطر".

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