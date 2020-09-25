احمد صلاح: المنهاج التدريبي لفريق زاخو يسير بنسق تصاعدي

واكد مدرب الفريق احمد صلاح في بيان تلقته الخليج 365، ان "الفريق انخرط في الوحدات التدريبية فور اعلان خلية الازمة عودة النشاط الرياضي المتوقف منذ اشهر بسبب جائحة كورونا ".

وبين ان "المعسكر التدريبي الداخلي تضمن وحدتين تدريبتين صباحية ومسائية من اجل تعويض فترة التوقف واستعادة الحالة البدنية للاعبين بشكل تدريجي ".



واشار صلاح الى ان "الكادر التدريبي يسعى الى خوض عدد من المباريات لسببين اولهما اعادة اللاعبين الى اجواء المباريات بالاضافة الى السعي للوقوف على الحالة البدنية والفنية للاعبين للوصول الى القناعة الكاملة لاختيار الرسم الخططي المناسب الذي سينتهجه الفريق في بطولة الدوري ".

الجدير بالذكر ان نادي زاخو تعاقد مع المدرب احمد صلاح لقيادة الكادر التدريبي المساعد الذي يتالف من هيثم متعب مدرباً مساعداً ومازن عبدالستار مدرباً للياقة البدنية وغانم ابراهيم مدرباً للحراس.

