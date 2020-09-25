2020-09-25 | 22:51
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خاض فريق زاخو بكرة القدم اولى البروفات تحضيراً لدوري الكرة الممتاز بمواجهة فريق سميل احد اندية الدوري الكردستاني ودياً على ملعب زاخو الاولمبي والتي انتهت بفوز اصحاب الارض بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد .
وبين ان "المعسكر التدريبي الداخلي تضمن وحدتين تدريبتين صباحية ومسائية من اجل تعويض فترة التوقف واستعادة الحالة البدنية للاعبين بشكل تدريجي ".
واشار صلاح الى ان "الكادر التدريبي يسعى الى خوض عدد من المباريات لسببين اولهما اعادة اللاعبين الى اجواء المباريات بالاضافة الى السعي للوقوف على الحالة البدنية والفنية للاعبين للوصول الى القناعة الكاملة لاختيار الرسم الخططي المناسب الذي سينتهجه الفريق في بطولة الدوري ".
الجدير بالذكر ان نادي زاخو تعاقد مع المدرب احمد صلاح لقيادة الكادر التدريبي المساعد الذي يتالف من هيثم متعب مدرباً مساعداً ومازن عبدالستار مدرباً للياقة البدنية وغانم ابراهيم مدرباً للحراس.
كانت هذه تفاصيل خبر احمد صلاح: المنهاج التدريبي لفريق زاخو يسير بنسق تصاعدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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