الاستخبارات العسكرية تصل لجثامين مغدورين من قبل داعش في الرطبة

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، عن الوصول لجثامين مغدورين من قبل داعش في الرطبة، مبينة انهما قتلا عام 2016.

وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وتعاون مشترك وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى واستخبارات الفوج الاول لواء الاول واستخبارات وارهاب الرطبة من الوصول الى مقبرة تضم جثامين اثنين من المغدورين الذين تم قتلهما ودفنهما عام ٢٠١٦ من قبل عصابات داعش الإرهابية في منطقة الفيضة جنوب شرق قضاء الرطبة بالانبار". واضافت انه "تم الاتصال بالجهات المعنية لاتخاذ اجراءاتها بهذا الشأن".



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