رسول: اعتقال العُنصر الثاني ضمن الشبكة الإرهابية التي تنتمي لداعـش في كركوك

اعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الجمعة، عن اعتقال العُنصر الثاني ضمن الشبكة الإرهابية التي تنتمي لداعـش في كركوك. وقال رسول في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه "إستمرارًا لعمليات تفكيك الشبكات الإرهابية، القى جهاز مُكافحة الإرهاب القبض على العُنصر الإرهابي الثاني بعد مُضي ٢٤ ساعة من إلقاء القبض على العُنصر الأول ضمن الشبكة الإرهابية التي تنتمي لخلايا عصابات داعـش الإرهابية في مُحافظة كركوك". واضاف انه "اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية".



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