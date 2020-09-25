شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبد العزيز يكشف طرق مواجهة الواقع الزائف المصطنع من قنوات الشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامى، إن المعركة التي نواجهها الآن في مصر هي معركة اصطناع واقع زايف من قبل القنوات المعادية لمصر، مضيفا أن الواقع الزائف قائم على البث المتكرر و الالحاح على مجموعة من الأخبار المفبركة و المضللة و المصطنعة بآليات التزييف و أن الغرض منها خلق واقع افتراضى وإجبار المواطنين على العيش فيه.

وأضاف ياسر عبد العزيز في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه قبل سقوط العزيزية مقر حكم القذافي سقطت في قناة الجزيرة وأن ذلك هو أكبر دليل على الواقع الزائف المصطنع، لافتا الى أن قنوات الشر تبث فيديوهات مصطنعة و مزيفه لخداع المواطنين و هي صناعة الواقع الافتراضى .

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ولفت ياسر عبد العزيز الى أن ما تتعرض له مصر هي صناعة الواقع الزائف من خلال الفيديوهات المفبركة التي تنطلق من منصات من قطر، لافتا الى أن الحل هو تعزيز الواقع الحقيقي من خلال إعلام منفتح و قادر على مناقشة القضايا العامة بشفافية وأن توعية المواطنين يجب أن يكون من خلال التثقيف الإعلامى وخاصية السؤال عن المصدر .

وذكر الدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامى ، أنه يجب أن تكون هناك ورشة وطنية كبيرة للتوعية بأساليب التزييف في المجال الإعلامى ، منوها الى أن القنوات المعادية لمصر تعيد فيديوهات قديمة، لذلك يجب عقد ورشة وطنية كبيرة حول التززيف و الاصطناع.