شكرا لقرائتكم خبر عن المواطنون يحتفلون مع الشرطة بفشل دعوات تحريض الجماعة الإرهابية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل المواطنين في الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية بتواجد قوات الأمن، وفشل دعوات التظاهر والتخريب ضد الدولة، اليوم الجمعة، والمحاولات البائسة لنشر الفوضى في البلاد، التي دعت لها التنظيمات والجماعات بشتى الطرق لتنفيذ أجندتها التحريضية والتخريبية في مصر بعد فشل دعواتهم للتظاهر في 20 سبتمبر بسبب الوعي الشعبي المصري الذي وقف أمام طموحات الإخوان في نشر العنف والفوضى بالبلاد.

ورفع المواطنون لافتات داعمة للقيادة الوطنية ، فرحين بقوات الأمن وأستقرار البلاد ، في الوقت الذى شهدت فيه الشوارع بجميع المحافظات حالة من الهدوء والاستقرار الأمني، وخلت من أي تظاهرات أو تجمعات، وسط اعترف الإخوان بفشلهم الذريع لعدم استجابة الشارع للدعوات التحريضية، إلا أن محاولاتهم البائسة للتخريب ونشر العنف وإثارة الفوضى وإرهاب المصريين لا تزال مستمرة من خلال لجانهم الإلكترونية، وهذا يظهر جليا في مقاطع الفيديوهات التي ينشرها عناصر الإخوان لتحريض الناس على التظاهر والتخريب.

Advertisements











