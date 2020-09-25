شكرا لقرائتكم خبر عن "العربى الحديث" يرصد تسريب صوتى لاستخبارات خارجية توجه عناصر إخوانية في مصر لتصعيد الموقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع "العربى الحديث" تسريب صوتي يرصد توجيهات أحد قيادات قناة الجزيرة لعناصرها الإرهابية في مصر، و جاء في التقرير الذى نشر أنه مع دعوات التظاهر في مصر اليوم الجمعة، من قبل جماعة الإخوان المسلمين عبر منصاتها الإعلامية المختلفة، رصد قيام العناصر الإخوانية في مصر بتكليفات من أجهزة الاستخبارات الخارجية والتى تنفذ توجيهاتها قناة الجزيرة الفضائية.

وأظهر "الفيديو" إعطاء التعليمات لعناصر اخوانية بمصر بتصعيد الأحداث ليكون اكثر فاعلية فى تأجيج الموقف، و قال أحد العناصر في الفيديو : "أنتم لازكم تصنعوا لقطة حاجة مختلفة تسمع على مواقع التواصل الاجتماعي، والتليفزيون ".

و أوضح التقرير الذى نشر بموقع العربى الحديث أن جميع دعوات التظاهر في مصر التى دعا لها المقاول محمد علي وجماعة الإخوان، لاقت رفض من قبل المجتمع المصري، و أن وزارة الداخلية المصرية أكدت استقرار الشارع المصري اليوم وانتظام حركة المرور في مختلف الميادين.