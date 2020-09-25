شكرا لقرائتكم خبر عن "العربى الحديث" يفضح تعليمات مكتب الإرشاد لعناصرها فى مصر لإشعال الغضب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع "العربى الحديث" مساعى الجماعة الإرهابية لإشعال الأوضاع في مصر وزعزعة أمن واستقرار الوطن، حيث فضح التقرير توجيهات مكتب الإرشاد لعناصره في مصر لإشعال الغضب في جمعة 25 سبتمبر 2020، مع استمرار دعوات التظاهر اليوم في مصر على الأوضاع في البلاد.

ووفقا لـ"العربى الحديث" فقد جاءت تعليمات مكتب الإرشاد اليوم في بياناً رسميًا إلى نص البيان:

السادة / مسئولي المكاتب الإدارية في المحافظات توجيه عام لجميع افراد المكاتب الإدارية لجماعة الإخوان المسلمين

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في ظل ما تشهده بلادنا الحبيبة من تظاهرات ضد نظام السيسي الفاجر المستبد، وحالة الغضب العامة من أبناء شعبنا العظيم التي تعوم كافة ‘رجاء البلاد، تهيب جماعة الاخوان المسلمين بجميع ابناءها وجميع أبناء الوطن المخلصين الي التظاهر غدا يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر ۲۰۲۰، كما تدعوهم إلى مواجهة قوات السيسي الغاشمة بكل ما يتوافر لديهم من أسلحة دفاعا عن أنفسهم وعن المتظاهرين من قوات الانقلاب..

حفظ الله بلادنا الحبيبة ووفقنا لما فيه خير للبلاد والمسلمين..

مكتب الإرشاد



