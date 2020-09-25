شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علم الدين يشيد بفيديوهات ”الخليج 365” فى فضح تضليل عملاء الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور محمود علم الدين أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، وعضو الهيئة الوطنية للصحافة السابق، بنضج وتطور صحافة الفيديو لـ"الخليج 365" ودورها الوطنى في مكافحة الإرهاب والتضليل و كشف عملاء الإخوان وإجرام إمارة الدم و الإرهاب وتركيا، مضيفا أنه من خلال مجموعة الفيديوهات التي رصدتها ”الخليج 365” من الشارع المصرى كشفت حقيقة هؤلاء المجرمين من داخل أحيائهم و على لسان جيرانهم .

كما أشاد محمود علم الدين بالتطور الملحوظ في النشرة الإخبارية لـ"الخليج 365"، مشيرا الى أنه يتوقع أن تسجل النشرة الإخبارية رقما مهما في الإعلام المصرى خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن الخليج 365 كعادته يشكل تجربة مميزة في الإعلام الرقمى في مصر .

يذكر أن كاميرات ”الخليج 365”، رصدت اليوم الجمعة حالة الهدوء التام التي تسيطر على جميع الشوارع بالقاهرة و المحافظات والانتظام في الحركة المرورية ، وذلك تزامنا مع دعوات جماعة الإخوان الإرهابية لجمعة الغضب.

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من ناحية أخرى يواصل النظام القطرى استخدام قناة الجزيرة، لتنفيذ مخططاتها التحريضية ضد الدولة المصرية، حيث عملت القناة على استجداء المواطنين ضد مصر من خلال دعوتهم للعمل على نشر الفوضى وإرسال الفيديوهات المحرضة ضد مصر.

ويظهر هذا دور النظام القطرى فى التحريض ضد مصر، حيث خصصت قناة الجزيرة لحرق مصر وتخريبها من خلال نشر أرقام تليفوينة لاستقبال الرسائل المحرضة والمخربة ضد الدولة المصرية بهدف عرقلة مسيرة البناء والتنمية.