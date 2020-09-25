الكويت تؤكد ثبات موقفها في دعم خيارات الفلسطينيين

أكدت دولة الكويت ثبات موقفها المبدئي في دعم خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وقال ممثل أمير الكويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أن أعمال هذه الدورة تعقد في ظرف قهري غير مسبوق دهمت مخاطره جميع أوجه الحياة العصرية بلا هوادة.

وأضاف الخالد أن أضرار جائحة كوفيد-19 كشف أهمية تعزيز النظم الاقتصادية والصحية والاجتماعية والبيئية بصورة أضحت معها حتمية العمل المتعدد الأطراف على محك التجربة الحقة بين قابلية الاستدامة والجمود. وقال إن الكويت

ساهمت بنحو 290 مليون دولار في محاربة كوفيد-19 وملتزمة بالتعاون مع الجهود الدولية للإسراع في تصنيع لقاح له وإتاحته بشكل عادل للدول الأكثر احتياجا.

وأكد أن القضية الفلسطينية ما زالت تحظى بمكانة مركزية تاريخية ومحورية في عالمينا العربي والإسلامي وأكد موقف بلاده المبدئي والثابت في دعم خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.

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واكد دعم الكويت لمواصلة بذل الجهود لإعادة إطلاق المفاوضات ضمن جدول زمني محدد للوصول

إلى السلام العادل والشامل وفق مرجعيات العملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل 4 يونيو 1967.

وشدد على أن الحل الوحيد للأزمة اليمنية هو الحل السياسي المبني على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن.

ورحب الخالد بالأدوار البناءة التي قامت بها السعودية لتفعيل تنفيذ اتفاق الرياض مجددا إدانة الكويت لكافة الاعتداءات التي تعرضت لها ودعمها لجميع إجراءاتها للحفاظ على أمنها واستقرارها. وثمن استئناف اللجنة الدستورية السورية المصغرة لأعمالها ودعا إلى مواصلتها العمل للوصول إلى تسوية سياسية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.