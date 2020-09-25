فلاديمير بوتين: برنامج للتعاون مع أمريكا في مجال أمن المعلومات الدولي

صاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برنامجا شاملا لتدابير استعادة التعاون الروسي الأمريكي في مجال أمن المعلومات الدولي، أشار فيه إلى أن خطر المواجهة في المجال الرقمي هو أحد التحديات الاستراتيجية الرئيسية في عصرنا ومسؤولية منعه تقع على عاتق اللاعبينالرئيسيين، وفقًا لما نشرته وكالة سبوتنيك.
جاء في نص البرنامج: "إن أحد التحديات الاستراتيجية الرئيسية في عصرنا هو خطر حدوث مواجهة واسعة النطاق في المجال الرقمي، يتحمل اللاعبون الرئيسيون في مجال أمنالمعلومات الدولي مسؤولية منعها" .
وتسعى روسيا لتشكيل هياكل قانونية لمكافحة التهديدات في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، حيث عرضت على الولايات المتحدة تشكيل مجموعة عمل ثنائية لمواجهة هذه التهديدات إلا أنها لم تحصل على رد رسمي حتى اللحظة.
وتؤكد موسكو أن الحاجة لتشكيل مجموعة عمل روسية أمريكية مشتركة للأمن المعلوماتي تتزايد يوميا.
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