خسائر في صفوف "أنصار الله" بغارات جوية في الجوف ومأرب

شن التحالف العربي، اليوم الجمعة، سلسلة غارات جوية على مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظتي الجَوف ومَأرِب شمالي اليمن، وفقًا لما نشرته وكالة سبوتنيك.

أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف نفذ أكثر من 13 غارة على تجمعات ومواقع لجماعة "أنصار الله" في منطقتي بِير المرَازِيق والجدَافِر وغيرها شرقي مدينة الحَزم مركز محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وأضاف أن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة عناصر من "أنصار الله" وتدمير عربة "بي إم بي" وثلاث آليات عسكرية ومخزن ذخيرة للجماعة.

وأشار إلى استهداف التحالف بغارات جوية أخرى مركز اتصالات عسكرية في منطقة اللبنات شرقي مديرية الحَزم.

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في السياق، شن طيران التحالف 3 غارات على محافظة مَأرِب شمال شرقي اليمن، استهدفت تجمعاً لـ "أنصار

الله" في منطقة شَاقِع بمديرية رَحبَة جنوبي مَأرِب، أوقعت قتلى وجرحى من الجماعة، حسب المصدر.

من جهة ثانية، ذكر تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة "أنصار الله"، أن طيران التحالف شن غارتين على محافظة صَعدَة الحدودية مع السعودية، على منطقة أبواب الحَديَد في مديرية بَاقِم شمالي صَعدَة، ومديرية شَدَا غربي صَعدَة.

في سياق آخر، اتهمت جماعة "أنصار الله" الجيش السعودي، بشن قصف صاروخي ومدفعي متواصل على مديرية شَدَا الواقعة على الشريط الحدودي غربي صَعدَة، أوقع جريحين من المدنيين.