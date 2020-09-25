محلل سياسى: عملية الطعن في باريس ليست صدفة وإنما عمل إرهابي

قال الكاتب والمحلل السياسي، ميشال أبو نجم، إن عملية الطعن التي وقعت اليوم الجمعة في باريس ليست صدفة وإنما عمل إرهابي، مشيرا إلى أن فرنسا قتل منها 252 شخصًا في عمليات منذ العام 2015.

وأكد أبو نجم، أن الأجهزة الأمنية في فرنسا تقول إنها نجحت في إحباط 40 محاولة إرهابية على مدار 5 سنوات.

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ويرى أبو نجم، أنه من الصعب أن تنجح الأجهزة

الأمنية الفرنسية، وعلى رأسها جهاز الاستخبارات في وضع حد لهذه العمليات الإرهابية.

ونفّذ رجل الجمعة هجوما بسلاح أبيض أسفر عن إصابة شخصين في الشارع المجاور للمقر السابق لشارلي إيبدو في باريس، في حادث يتزامن مع محاكمة شركاء مفترضين لمنفذي الهجوم الذي استهدف الصحيفة الساخرة قبل 5 سنوات ونصف

السنة.

واستلمت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب التحقيق في القضية التي أحيت ذكرى العام 2015 المؤلمة في فرنسا التي شهدت خلاله هجمات في يناير/كانون الثاني على شارلي إبدو، وتلك الأكثر دموية في 13 نوفمبر/تشرين الثاني.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، عبرت إدارة صحيفة شارلي إبدو التي انتقلت إلى مقر سري وتحت حماية مشددة منذ الهجوم الذي أودى بحياة 11 من هيئة تحريرها عبر تويتر “عن دعمها وتضامنها مع جيرانها السابقين والأشخاص المتضررين من هذا الهجوم البغيض”.