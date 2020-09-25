أفادت آخر بيانات جامعة "جونز هوبكنز"، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز اليوم الجمعة حاجز الـ7 ملايين حالة، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم. موقع روسيا اليوم. وسجلت الولايات المتحدة مليون إصابة جديدة و20 ألف وفاة بالفيروس منذ 31 أغسطس الماضي. Advertisements وأعلنت السلطات الصحية أن العدد الرسمي للوفيات ارتفع يوم الجمعة إلى 203240. وتأتي هذه الإحصائيات تزامنا مع إعلان منظمة الصحة العالمية أن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى مليوني شخص في العالم قبل استخدام اللقاح على نطاق واسع، أمر وارد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة: إصابات كورونا تتجاوز الـ7 ملايين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.