حذر الباحث الأردني في إحصائيات انتشار كورونا معتصم سعيدان، من أن السيناريو الأسوأ في المملكة هو تسجيل عشرات الوفيات بفيروس كورونا في اليومالواحد خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
وقال سعيدان: "السيناريو الأسوأ ليس
وأعلن الأردن عن تسجيل 7211 إصابة بكورونا، وما يقارب الـ40 حالة وفاة بسبب الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر باحث أردني يحذر من سيناريو أسوأ لوفيات كورونا في أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.