شاهد.. اللقطات الأولى لتحطم طائرة عسكرية أوكرانية ومقتل 22 شخصا

تحطم طائرة عسكرية أوكرانية تقل 28 شخص في أوكرانيا مساء اليوم الجمعة مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 22، ويعمل رجال الإنقاذ في موقع التحطم، وقالت وزارة الداخلية في بيان منفصل إن طيارين من سلاح الجو وطلابا

كانوا على متن الطائرة.

وقالت هيئة الطوارئ الأوكرانية في بيان إن طائرة من طراز "إيه إن-26" تحطمت كانت تقل طلابا من جامعة خاركوف الجوية. وجاء في بيان قيادة القوات الجوية الأوكرانية: "وقعت مساء

اليوم في خاركوف كارثة جوية لطائرة من طراز "إيه إن-26" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية"، بحسب ما أوردت وكالة أنباء سبوتنيك.

وأضاف البيان "لقد تحطمت الطائرة أثناء الهبوط، وكان على متن الطائرة طلاب من جامعة خاركوف الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى طاقم الطائرة"، وأشار البيان إلى تواجد قتلى ومصابون دون حصر العدد.