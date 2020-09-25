تحطم طائرة عسكرية أوكرانية تقل 28 شخص في أوكرانيا مساء اليوم الجمعة مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 22، ويعمل رجال الإنقاذ في موقع التحطم، وقالت وزارة الداخلية في بيان منفصل إن طيارين من سلاح الجو وطلاباكانوا على متن الطائرة.
وقالت هيئة الطوارئ الأوكرانية في بيان إن طائرة من طراز "إيه إن-26" تحطمت كانت تقل طلابا من جامعة خاركوف الجوية. وجاء في بيان قيادة القوات الجوية الأوكرانية: "وقعت مساءاليوم في خاركوف كارثة جوية لطائرة من طراز "إيه إن-26" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية"، بحسب ما أوردت وكالة أنباء سبوتنيك.
وأضاف البيان "لقد تحطمت الطائرة أثناء الهبوط، وكان على متن الطائرة طلاب من جامعة خاركوف الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى طاقم الطائرة"، وأشار البيان إلى تواجد قتلى ومصابون دون حصر العدد.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. اللقطات الأولى لتحطم طائرة عسكرية أوكرانية ومقتل 22 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.