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مقتل 22 شخصاً في تحطّم طائرة عسكرية أوكرانية

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محرر أ 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 6 ثواني

اوكرانيا صورة تعبيرية

أفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية، في بيان، أنّ طائرة عسكرية أوكرانية تقل 28 شخصاً تحطمت في أوكرانيا مساء اليوم مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصاً. ويعمل رجال الإنقاذ في موقع التحطم.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان منفصل، إنّ طيارين من سلاح الجو وطلاباً كانوا على متن الطائرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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