مقتل 22 شخصاً في تحطّم طائرة عسكرية أوكرانية

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اوكرانيا صورة تعبيرية
أفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية، في بيان، أنّ طائرة عسكرية أوكرانية تقل 28 شخصاً تحطمت في أوكرانيا مساء اليوم مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصاً. ويعمل رجال الإنقاذ في موقع التحطم.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان منفصل، إنّ طيارين من سلاح الجو وطلاباً كانوا على متن الطائرة.
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