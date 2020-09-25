فيديو للمقاتلات السعودية يحصد ملايين المشاهدات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

حصد فيديو يرصد لحظة خاصة من العروض الجوية، التي أقيمت ضمن احتفالات المملكة العربية السعودية بيومها الوطني، ملايين المشاهدات.

والفيديو الذي حظي بإعجاب مؤسس شركة “تسلا”، إيلون ماسك، أثار حيرة المشاهدين الذين قالوا إنه يخص القوات الجوية الأمريكية تارة والبريطانية تارة أخرى، حتى تبين أنه يخص الطائرات السعودية، حيث ظهرت علامة الاحتفال بالعيد الوطني التسعين للسعودية.

ويظهر في الفيديو مصور وهو يوجه مقاتلات سعودية من داخل طائرة كبيرة ملايين المشاهدات بالإضافة إلى

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وبحسب وكالة “سي إن إن”، فقد وجه المصور أحمد حاضر بيديه مقاتلات سعودية من طراز “اف 15″ و”تايفون” و”تورنادو”، وهو يجلس داخل طائرة نقل عسكرية.

وحصد الفيديو، البالغة مدته 33 ثانية، قرابة 3.7 ملايين مشاهدة، منذ أن نشره حساب في موقع “تويتر” يوم الأربعاء.