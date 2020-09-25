قرقاش: الإمارات ستبقى حريصة على دعم الفلسطينيين في سعيهم لتحقيق السلام

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، لمنسق السلام الأممي بالأمم المتحدة، على موقف الإمارات الداعم لحل الدولتين، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.
وأضاف قرقاش، أن الإمارات ستبقى حريصة على دعم الفلسطينيين وقيادتهم في سعيهم لتحقيق السلام.
وجدد التأكيد على دعم الإمارات للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إعادة تنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط.
وأوضح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن الإمارات كانت دائمًا حريصة على دعم جهود تحقيق السلام في المنطقة وستبقى داعمًا للفلسطينيين وقيادتهم في سعيهم لتحقيق السلام العادل و الشامل.
وأعرب الوزير عن أمله أن توفر الأجواء الإيجابية بعد معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل والبحرين الفرصة لإعادة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وفي وقت سابق، رحب قرقاش، باجتماع عمان الذي دعا إلى إعادة الأمل لعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية.
وقال في تغريدة: “كل الترحيب بدعوة اجتماع عمّان (الذي ضم الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا) إلى إعادة الأمل لعملية السلام عبر مفاوضات مباشرة وجادة”.
وأكد على أن “التوجهات الواقعية والعملية هي التي ستثمر وتبني علي الرغبة الحقيقية للوصول إلى حلول مستدامة، وهذه القراءة الواقعية هي في صلب الموقف الإماراتي”.
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