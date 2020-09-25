رئيس وزراء المجر: أثق بفوز ترامب بولاية ثانية

مقتنع بالأمر تماما وأنه ليست لديه أي خطط بديلة في حال خسارة ترامب.

وردا على سؤال حول الانتخابات الأمريكية، قال أوربان إن "السبب الوحيد في أنني أجلس هنا بعد أن أمضيت أكثر من 30 عاما في السياسة هو أنني أؤمن دائما بخطتي الأولى"، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز" البريطانية.

وأضاف: "لدينا علاقة طيبة بشكل استثنائي مع ترامب. من المحتمل أن مستوى الانفتاح والمودة ومساعدة كل منا الآخر سيكون أقل (إذا لم يفز ترامب). لكن تقديري صحيح. هو سيفوز".

وكان أوربان قد أيد هذا الأسبوع حملة إعادة انتخاب ترامب قائلا إن منافسيه الديمقراطيين فرضوا "استعمارا معنويا" على العالم يرفضه القادة المناهضون لليبرالية مثله.

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وفي سياق متصل، كان قد أعلن البيت الأبيض أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقبل نتائج الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر المقبل، وذلك إثر الانتقادات على رفضه الالتزام بنتائج الانتخابات.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني في إفادة صحفية: "الرئيس سيقبل نتائج انتخابات حرة ونزيهة"، الأمر الذي دفع زملاءها الجمهوريين في الكونجرس للتعبير عن دعمهم لانتقال سلمي للسلطة.

ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء، التعهد بأن ينقل السلطة بشكل سلمي في حال خسارته في الانتخابات الرئاسية القادمة أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.

