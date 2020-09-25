كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: 600 ألف شخص تم تشريدهم إثر فيضانات في جنوب السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة أن فيضانات عارمة شهدتها دولة جنوب السودان أجبرت أكثر من 600 ألف شخص على الفرار من منازلهم منذ يوليو الماضي.

وقال آلان نوديهو منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جنوب السودان إن جائحة فيروس كورونا المستجد تعقد تحرك المنظمة للمساعدة. وزادت تكلفة إيصال المساعدات الإنسانية بسبب الاحتياج لحماية موظفي الإغاثة في وقت تتكدس فيه الأسر في مناطق مكتظة.

وأضاف نوديهو أمس الخميس خلال زيارة للمناطق المتضررة "بسبب الفيضانات، اضطر الناس للانتقال لمناطق أعلى وليس هناك الكثير منها".

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وأشار إلى أن الأمم المتحدة خصصت عشرة ملايين دولار لمساعدة المتضررين من الفيضانات، لكن هناك حاجة لأكثر من 40 مليون دولار أخرى بنهاية العام.

وقال ماثيو هولينغورث مدير برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان إن الأسر تقتات على أوراق الأشجار والحنطة.

وأضاف "هذا ليس كافيا ليبقيهم في حالة صحية وجسمانية جيدة"، مشيرا إلى أن من المقرر توزيع بعض الغذاء الشهر المقبل لكن ذلك ليس كافيا.

