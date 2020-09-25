خريبكة.. الدرك يوقف شخصين يشتبه في رشقهما بالحجارة مجموعة من السيارات في الطريق السيار

أوقفت مصالح الدرك الملكي في المركز الترابي بخريبكة، ليلة أمس الخميس/ الجمعة، شخصين يشتبه في رشقهما بالحجارة مجموعة من السيارات على مستوى النقطة الكيلومترية 92 على الطريق السيار، الرابط بين بني ملال، وبرشيد.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن مصالح الدرك الملكي فتحت تحقيقا، بعد تعرض مستعملي الطريق السيار، أمس، للرشق بالحجارة من طرف مجهولين من فوق قنطرة على الطريق السيار النقطة الكيلمترية 92 في اتجاه بني ملال.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عناصر الدرك تمكنت من توقيف شخصين في العشرينات من عمرهما، ينحدران من منطقتي بني يخلف، وبئر مزوي، فيما البحث لايزال جاريا عن شخص ثالث في حالة فرار.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه، فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف، وملابسات، وخلفيات القضية المذكورة.