الصين تتوقع إنتاج 610 مليون جرعة سنويا من لقاحات ضد فيروس “كوفيد-19”

تتوقع الصين أن تكون قادرة بحلول نهاية العام على إنتاج 610 ملايين جرعة سنويا من لقاحات عدة ضد كوفيد-19، على أن يزيد الإنتاج عن مليار جرعة بدءا من 2021، وفق ما أعلن مسؤولو الصحة الصينيون، اليوم الجمعة.

وذكر وو يوانبين من وزارة الصحة الصينية، خلال لقاء صحفي، في بكين، أن تطوير 11 لقاحا صينيا، من إجمالي 59 مشروعا، دخل الآن مرحلة التجارب السريرية.

وأبرز أنه “في الوقت الحالي، تحتل مشاريع البحث والتطوير في الصين للقاحات ضد كوفيد-19 مكانا مهما عموما”.

وأضاف “وجدنا أن سلامة اللقاح كانت في مستوى جيد وأنه لم تكن هناك آثار جانبية خطيرة”.

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وأشار المسؤولون إلى أن مئات الآلاف من الأشخاص الذين لديهم وظائف تعتبر أساسية في الموانئ والمستشفيات والمناطق الأخرى العالية الخطورة تلقوا جرعة من لقاح تجريبي في يوليوز، مذكرين بأن هذا البرنامج حصل على دعم من منظمة الصحة العالمية.

ومن جهته، أكد تشينغ تشونغوي من لجنة الصحة الوطنية أن “سلامة اللقاح المستخدم في حالات الطوارئ قد تم التحقق منها بالكامل لكن لم تتم المصادقة على فعاليتها بالكامل”، متعهدا أن يكون المنتج النهائي “متاحا للعامة”.

وفي ما يتعلق بتوزيع لقاح كوفيد-19، قال تشنيغ إن التلقيح سيتم على أساس ثلاث فئات وهم على التوالي، الأشخاص الذين يواجهون مخاطر أكبر للإصابة بالفيروس، والذين هم أكثر عرضة للفيروس، والناس العاديون.

وأوضح أن الفئة الأولى تشمل على الخصوص العاملين في المجال الطبي والوقاية من الوباء في الخطوط الأمامية، فيما تضم الفئة الثانية كبار السن والنساء الحوامل والأطفال والمرضى التى تعد أكثر عرضة للإصابة بكوفيد-19.