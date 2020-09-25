شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: «زيادة مقلقة» في حالات كورونا بأوروبا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مايك رايان مدير برنامج الطوارئ في المنظمة خلال مؤتمر صحفي: "أمام أوروبا الكثير من العمل حتى يستقر الوضع ويصبح الانتشار تحت السيطرة".
وأضاف قائلا: "إجمالا نرى زيادة مقلقة (في معدلات) المرض داخل هذه المنطقة الواسعة للغاية".
وقالت المسؤولة الفنية بالمنظمة بشأن كوفيد-19 ماريا فان كيرخوف: "نحن في نهاية سبتمبر ولم نبدأ حتى موسم الإنفلونزا لذلك ما يقلقنا هو احتمال مضي هذه المسارات في الاتجاه الخطأ".
وأوضحت أن دخول المستشفيات مبكرا واستخدام ديكساميثازون الستيرويد ينقذ الأرواح، مضيفة: "نرغب في تجنب أي إغلاق عام كما كان يحدث في البداية".
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة: «زيادة مقلقة» في حالات كورونا بأوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.