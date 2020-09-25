شكرا لقرائتكم خبر عن شوارع الجيزة ومدينة نصر تكذب فبركة الإخوان.. هدوء وسيولة مرورية "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى يواصل فيه النظام القطرى استخدام قناة الجزيرة لتنفيذ مخططاتها التحريضية ضد الدولة المصرية ونشر الأكاذيب والشائعات لزعزعة الاستقرار، رصدت كاميرا ”الخليج 365” هدوء تاما يخيم على ميدان الجيزة وشارع الجامعة.

كما رصدت كاميرا الخليج 365 هدوء تاما يخيم على مدينة نصر والمنصة وشارع فيصل بالهرم، حيث تشهد الشوارع سيولة مرورية وعدم وجود أية تجمعات بشرية وسط انسياب مرورى تام.

من ناحية أخرى يواصل النظام القطرى استخدام قناة الجزيرة، لتنفيذ مخططاتها التحريضية ضد الدولة المصرية، حيث عملت القناة على استجداء المواطنين ضد مصر من خلال دعوتهم للعمل على نشر الفوضى وإرسال الفيديوهات المحرضة ضد مصر.

Advertisements

ويظهر هذا دور النظام القطرى فى التحريض ضد مصر، حيث خصصت قناة الجزيرة لحرق مصر وتخريبها من خلال نشر أرقام تليفوينة لاستقبال الرسائل المحرضة والمخربة ضد الدولة المصرية بهدف عرقلة مسيرة البناء والتنمية.