شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ أبو سعدة يوضح فبركة الجزيرة و قنوات الشر فيديوهات بعد فشل دعوات التظاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان، إن أغلب التقارير التى تبثها قناة الجزيرة القطرية والشرقة ومكملين بادعائهم وجود مظاهرات فى مصر ماهى الا تقارير مصطنعة معدة داخل استديوهاتهم، مضيفا: "هم يتحدثون عن دولة أخرى ومحافظات أخرى غير التى نعرفها، يحاولون تضخيم الأوضاع بحيث يعطون صورة غير حقيقية عن مصر".

وأضاف حافظ أبو سعدة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الدعوات التى أطلقتها قنوات الشر والمقاول الهارب محمد على للتظاهر داخل مصر فشلت كالعادة بدليل اصطناع مظاهرات، مشيرا إلى أن الفضل فى فشل دعوات الإخوان هو وعى المصريين الذى أسقط مخططاتهم التخريبية.

ولفت حافظ أبو سعدة إلى أن المصريين على درجة عالية من الوعى وأن هناك فرقا بين الانتصار لقضية داخل مصر وتؤمن بها وبين التحريض من الخارج لصالح سياستهم، لافتا إلى أن قطر من مصلحتها تمكين جماعة الإخوان الإرهابية لتسيطر على المنطقة وتستمر فى الإرهاب وأن المصريين قرأوا حقيقة التوجيهات الأجنبية للمخابرات التركية والقطرية لمحاولة ضرب الاستقرار فى مصر.