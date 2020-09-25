شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محافظات المرحلة الأولى بانتخابات النواب بعد تأكيد انتهاء الترشح غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد التأكيد على إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، في الثانية ظهر غدا السبت، نعيد التذكير بالمحافظات التى تشملها المرحلة الأولى من الانتخابات "فردي وقوائم"، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، إجراء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2021، فى دوائر 14محافظة.

وتضم قائمة هذه المحافظات كلا من الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا. وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.