شكرا لقرائتكم خبر عن "مظلومية المظاهرات" سيناريو الإخوان الفاشل فى دعوات الفوضى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتمد جماعة الإخوان الإرهابية فى خططها على دعواتها للفوضى في مصر والتحريض على التظاهر، ومنها أسلوب "مظلومية المظاهرات". واستعرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا يثبت ذلك، ففي البداية يدعون سلمية المظاهرات ثم يتم الدفع بعناصر مسلحة وسط المتظاهرين للاشتباك مع قوات الأمن وعند سقوط الضحايا (الهدف الأساسي للمظاهرات)، يبدأ فصل التباكي والمتاجرة بدمائهم.

ونقلت القناة مقاطع فيديو تثبت ذلك من اعتصام الإخوان في ميدان رابعة العدوية في 2013 وبعض مظاهراتهم في 2014.

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ومن جانب آخر، فى إطار سلسلة تزييف الوعى وتضليل الرأى العام والكذب المستمر المفضوح روج ضابط مفصول يدعى محمد صلاح زعم أنه من داخل الأراضى المصرية بالمخالفة للحقيقة.