"مظلومية المظاهرات" سيناريو الإخوان الفاشل فى دعوات الفوضى (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتمد جماعة الإخوان الإرهابية فى خططها على دعواتها للفوضى في مصر والتحريض على التظاهر، ومنها أسلوب "مظلومية المظاهرات". واستعرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا يثبت ذلك، ففي البداية يدعون سلمية المظاهرات ثم يتم الدفع بعناصر مسلحة وسط المتظاهرين للاشتباك مع قوات الأمن وعند سقوط الضحايا (الهدف الأساسي للمظاهرات)، يبدأ فصل التباكي والمتاجرة بدمائهم.
ونقلت القناة مقاطع فيديو تثبت ذلك من اعتصام الإخوان في ميدان رابعة العدوية في 2013 وبعض مظاهراتهم في 2014.
ومن جانب آخر، فى إطار سلسلة تزييف الوعى وتضليل الرأى العام والكذب المستمر المفضوح روج ضابط مفصول يدعى محمد صلاح زعم أنه من داخل الأراضى المصرية بالمخالفة للحقيقة.
وبالفحص تبين أن الفيديو مصور فى قطاع غزة الفلسطينى، وفيه يقذف محتجون سيارات ومركبات شرطية بالطوب وزجاجات المولوتوف وهى تفر هاربة، وتم تشييره على صفحة مضروبة للإيهام بأنه من داخل مصر.
ويبدو المشهد مفضوحا لكونه لا يعبر أى منطقة في مصر من أقصاها إلى أقصاها لكنها محاولات فاشلة تصر الجماعة الإرهابية ومن على شاكلة أعضائها التمادى فى التزييف والكذب والخداع لنيل رضا الدول المعادية، وتنفيذ رغبات أجهزة مخابرات تمد التنظيم بالمال والإمكانيات الإعلامية وخلافة.
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