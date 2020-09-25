شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة لـ"مستقبل وطن وحياة كريمة" لدعم محدودى الدخل الراغبين فى التصالح بالمخالفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حزب مستقبل وطن وعدد من الجمعيات الأهلية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، إعداد دراسة متكاملة لدعم كافة محدودي الدخل الراغبين في التصالح بمخالفات المباني.

وأكدت مصادر أن أجهزة الدولة تدرس كافة السُبل لتوفيق أوضاع المخالفين ولا سيما في المناطق الأكثر احتياجا.