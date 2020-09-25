مصر.. تظاهرات خارج الميادين في “جمعة الغضب” ومقتل متظاهر برصاص الأمن

قالت شبكة “رصد” الإخبارية المصرية، إن قوات الأمن المصرية، قتلت شابا مصريا يدعى “سامي بشير” وذلك في منطقة البليدة بالجيزة، حيث أصيب برصاصة خلال مظاهرات شدتها عدة مناطق في البلد.

وشهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية، تظاهرات في قرى وشوارع جانبية بعيدا عن الميادين الكبرى بالمدن، للمشاركة فيما سماه معارضون “جمعة الغضب” ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبث مغردون عبر منصات التواصل، مقاطع مصورة لمشاركة مئات المحتجين في تظاهرات بالقاهرة والجيزة (غرب العاصمة)، والأقصر وقنا والمنيا (جنوب)، ودمياط (بدلتا النيل شمال)، استجابة لدعوات أطلقها معارضون، أبرزهم المقاول المعارض المقيم في إسبانيا محمد علي.

ووفق فيديوهات بثها الناشطون، خرجت تظاهرات في شوارع ضيقة بالمدن وليس بالميادين الرئيسية خوفا من الملاحقات الأمنية، مثل مدن إسنا بالأقصر، وأبو تشت في قنا، والعياط و6 أكتوبر في الجيزة، وسمالوط وتلا في المنيا وحلوان في القاهرة.

كما خرجت تظاهرات في قرى صغيرة بعدة محافظات أخرى، مثل قرى أم دينار وكفر نجم بالجيزة، وشطا في دمياط.

ولليوم السادس، تشهد محافظات ومدن وقرى مصرية تظاهرات تطالب برحيل السيسي، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وقانون يسمح بإزالة عقارات مقامة دون تراخيص.

وتصدر وسما (هاشتاغا) “#جمعة الغضب_25 سبتمبر”، و”#ارحل يا_سيسي”، قائمة الأعلى تداولا في مصر على مواقع التواصل، إذ تفاعل معه مصريون بعشرات آلاف التغريدات.

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كما نشر ناشطون آخرون مقاطع مصورة لفض قوات الأمن تظاهرة في مركز إسنا بمحافظة الأقصر، وتحدث إعلام محلي عن توقيف 4 أشخاص بحجة “إثارة الشغب”، فيما لم يتسن للأناضول التحقق من توقيت وصحة المقاطع المتداولة من مصادر مستقلة.

ونشر ناشطون آخرون مقطعا مصورا، لم يتسن للأناضول التأكد من صحته وتوقيته، يظهر محتجين يلقون الحجارة على صورة كبيرة للسيسي، معلقة على أحد مباني مدينة بني مزار، بمحافظة إلمنيا (جنوب) قبل أن يمزقوها.

وصباح الجمعة، قال محمد علي، عبر بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك: “صباح الخير على أهلي وناسي، شعب مصر العظيم. إن شاء الله ربنا هيكرمنا النهارده، ونحرر بلدنا، وتشرق شمس الحرية على شعب مصر”.

وأضاف: “ربنا يكرمنا يا رب ويبقى يوم النهاردة عالمي، يشهد به العالم كله، إن شعب مصر كسر حاجز الخوف، ورجعت له كرامته تاني. أنا معكم ثانية بثانية في الشارع، ربنا يكرمنا وينصرنا، ويرحل السيسي”.

وتزامنا مع تصاعد وتيرة التظاهرات المطالبة برحيل السيسي، كثفت قوات الأمن تواجدها في الشوارع والميادين، وسط حملة اعتقالات عشوائية وتفتيش الهواتف النقالة للمارة، وفق شهود عيان للأناضول.

والأحد الماضي، دعا محمد علي، إلى تنظيم تظاهرات، قبل أن يعود ويطالب الشعب بالاستمرار في احتجاجات يومية، ضد النظام السياسي بمصر.

وتباينت وسائل الإعلام في تقدير حجم وانتشار التظاهرات، إذ اعتبرها إعلام حكومي “محدودة للغاية”، فيما وصفها إعلام معارض بـ”كاسرة لحاجز الخوف”.