المغربي سفيان البقالي يحل ثالثا في سباق 1500 متر بالدوري الماسي لألعاب القوى

حل العداء المغربي ،سفيان البقالي، في المركز الثالث لسباق 1500م لملتقى الدوحة لألعاب القوى، الذي أقيم اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري الماسي.

وقطع البقالي، المتخصص في سباقات ال3000 متر موانع، مسافة السباق في زمن قدره 3 د و33 ث و45 /100، مسجلا بذلك أحسن توقيت .

وعاد المركز الأول للسباق للعداء الأسترالي، ماك سوين ستيوارت، قاطعا المسافة في ظرف 3 د و30 ث و51/ 100، محطما الرقم القياسي للملتقى ومسجلا أفضل توقيت في السنة، متقدما على الإثيوبي باريغا سليمون بتوقيت 3 د و32 ث و97/ 100.