التوزيع الجغرافي للإصابات الـ2423 بكورونا.. 75% في أربع جهات- التفاصيل

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ2423 الجديدة، حيث سجلت 60 بالمائة في جهتي الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 1096 حالة، من بينها 779 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 324 حالة جديدة، منها 88 حالة بالقنيطرة.

وبجهة مراكش آسفي، سجلت 237 حالة، منها 204 بمراكش.

وبجهة درعة تافلالت، سجلت 171 حالة، منها 68 بميدلت.

وبجهة سوس ماسة، سجلت 129 حالة جديدة، منها 72 حالة باكادير.

وبجهة الشرق، سجلت 112 حالة جديدة، منها 70 حالة باكادير.

وبجهة بني ملال خنيفرة سجلت 112 حالة جديدة، منها 33 حالة بخريبكة.

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وبجهة فاس مكناس سجلت 93 حالة، ثم 88 حالة بجهة الشمال.

وبجهة كلميم واد نون، سجلت 21 حالة، وبجهة الداخلة وادي الذهب سجلت 19 حالة جديدة، وسجلت 14 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2423 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1746 حالة شفاء، و42 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 112522 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي، 310 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية، بلغ 6,7 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 91932 حالة، بمعدل تعاف يناهز 81,7 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1998 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1.8 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.