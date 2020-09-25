الإمارات.. أبو ظبي تعفي رجال الدين من رسوم فحص كورونا

الجمعة 25 سبتمبر 2020

أعلنت دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبو ظبي اليوم الجمعة، عن إعفاء رجال الدين الذين يمثلون دور العبادة المرخصة من دفع رسوم فحص فيروس كورونا المستجد.

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وتأتي هذه الخطوة دعما لدور العبادة وتمكينها من تطبيق الإجراءات الاحترازية وضمان سلامة المصلين وجميع أفراد المجتمع.

وأكدت الدائرة على أن "إعفاء هذه الفئة من المجتمع يأتي مع عودة جميع دور العبادة لاستقبال المصلين وفق اشتراطات محددة، منها ألا تزيد الطاقة الاستيعابية عن 30 % في الوقت الواحد، مع ضمان اتباع حزمة من الإرشادات والإجراءات الاحترازية، حيث تعمل الجهات الحكومية المختصة لعودة الحياة تدريجيا، مع الحفاظ على سلامة المصلين والعاملين عبر توجيههم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة لضمان الحد من انتقال الفيروس".

وأطلقت الدائرة في وقت سابق، دليل إجراءات العودة التدريجية، والذي يتضمن شرحا مفصلا لكافة الإجراءات الواجب أن يتم إتباعها تجاه المصلين والعاملين من حيث تنظيم دخول وخروج المصلين حسب القدرة الاستيعابية المسموح بها وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامتهم.