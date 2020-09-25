شكرا لقرائتكم خبر عن توقع صادم من «الصحة العالمية» بشأن أعداد وفيات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن عدد وفيات فيروس كورونا قد يصل إلى مليونين قبل استخدام لقاح ناجح على نطاق واسع، وإن العدد قد يصبح أكبر دون عمل منسق لكبح الوباء.

ووفقاً لـ” سكاي نيوز”، أكد مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة مايك رايان في إفادة، الجمعة: “إذا لم نفعل ذلك فإن الرقم الذي تتحدثون عنه (نحو مليوني حالة وفاة) لن يكون متصورا فحسب، بل للأسف سيكون مرجحا بقوة”.

وجاء تصريح رايان مع اقتراب عدد وفيات “كوفيد 19” بعد 9 أشهر من رصده في الصين، من مليون حالة بجميع أنحاء العالم.

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