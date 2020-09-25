شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا أمريكا.. 42 ألف إصابة جديدة والوفيات 918 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، تسجيل 42340 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ليصل إجمالي الإصابات إلى ستة ملايين و958632 حالة وقالت إن عدد الوفيات زاد 918 ليصل الإجمالي إلى 202329.

وأجرت المراكز إحصاءها الجديد لحالات الإصابة بكوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء أمس الخميس بتوقيت شرق الولايات المتحدة مقارنة بإحصاء أجرته قبل يوم.