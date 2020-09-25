شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 175 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الجزائر175 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 50754 حالة. وأوضحت الصحة الجزائرية أنه تم إحصاء 4 حالات وفاة إضافية ليبلغ عدد الوفيات 1707 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 35654 شخص.

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