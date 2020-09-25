شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: مليونا وفاة محتملة بسبب كورونا قبل استخدام اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

رجحت منظمة الصحة العالمية أن يصل عدد وفيات فيروس كورونا ،إلى مليونين قبل استخدام لقاح ناجح على نطاق واسع وإن العدد قد يصبح أكبر دون عمل منسق لكبح الوباء.

وقال مايك رايان مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في إفادة اليوم الجمعة "إذا لم نفعل ذلك فإن الرقم الذي تتحدثون عنه (نحو مليوني حالة وفاة) لن يكون متصورا فحسب بل للأسف سيكون مرجحا بقوة".

وجاء تصريح رايان مع اقتراب عدد وفيات الفيروس بعد تسعة أشهر من ظهوره في الصين من مليون حالة وفاة بأنحاء العالم.