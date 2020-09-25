كاتانيتش يستدعي حارس القيثارة الخضراء للمنتخب الوطني

2020-09-25 | 19:42
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قرر مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، سريتشكو كاتانيتش، استدعاء حارس مرمى نادي الشرطة احمد باسل لصفوف اسود الرافدين.
وذكرت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة في بيان ان "مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، قرر دعوة حارس مرمى نادي الشرطة أحمد باسل الى القائمة الاولية لأسود الرافدين التي ستخوض مباراتين وديتين في تشرين الثاني المقبل تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة".
واوضحت ان "الدعوة جاءت بعد المستوى الذي قدمه أحمد باسل مع فريقه الشرطة في منافسات دوري ابطال اسيا ".
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