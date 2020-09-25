2020-09-25 | 19:24
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وقال سواريز، عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "شكراً لك يا صديقي على كلماتك ولكن شكراً أكثر لشخصك وما فعلته معي وعائلتي منذ اليوم الأول لي في برشلونة".
وأضاف الدولي الأوروجوياني: "سأكون ممتنًا دائما لليو ميسي الإنسان، المرح والحساس، لأن الجميع يعرف ميسي اللاعب".
وتابع: "لا تنسى ما قلته لك، استمر بالاستمتاع وإظهار أنك ظاهرة وأن 2 أو 3 أو 4 أشخاص لن يعوضوا مدى عظمتك لهذا الكيان ولكرة القدم".
وأتم نجم ليفربول السابق: "أحبك كثيرًا يا صديقي وسنفتقدك جميعًا!".
كانت هذه تفاصيل خبر سواريز لميسي: لا تنسى ما قلته لك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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