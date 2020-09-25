سواريز لميسي: لا تنسى ما قلته لك

وانتقد ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، إدارة النادي الكتالوني، بشكل حاد بعد رحيل لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد.

وقال سواريز، عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "شكراً لك يا صديقي على كلماتك ولكن شكراً أكثر لشخصك وما فعلته معي وعائلتي منذ اليوم الأول لي في برشلونة".



وأضاف الدولي الأوروجوياني: "سأكون ممتنًا دائما لليو ميسي الإنسان، المرح والحساس، لأن الجميع يعرف ميسي اللاعب".

وتابع: "لا تنسى ما قلته لك، استمر بالاستمتاع وإظهار أنك ظاهرة وأن 2 أو 3 أو 4 أشخاص لن يعوضوا مدى عظمتك لهذا الكيان ولكرة القدم".

وأتم نجم ليفربول السابق: "أحبك كثيرًا يا صديقي وسنفتقدك جميعًا!".