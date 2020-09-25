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سواريز لميسي: لا تنسى ما قلته لك

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2020-09-25 | 19:24

سواريز لميسي: لا تنسى ما قلته لك

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رد لويس سواريز، المنتقل مؤخرًا إلى أتلتيكو مدريد على كلمات ليونيل ، أيقونة وقائد فريق والتي ودعه فيها بعد رحيله عن البارسا.
وانتقد ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، إدارة النادي الكتالوني، بشكل حاد بعد رحيل لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد.

وقال سواريز، عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "شكراً لك يا صديقي على كلماتك ولكن شكراً أكثر لشخصك وما فعلته معي وعائلتي منذ اليوم الأول لي في برشلونة".


وأضاف الدولي الأوروجوياني: "سأكون ممتنًا دائما لليو ميسي الإنسان، المرح والحساس، لأن الجميع يعرف ميسي اللاعب".

وتابع: "لا تنسى ما قلته لك، استمر بالاستمتاع وإظهار أنك ظاهرة وأن 2 أو 3 أو 4 أشخاص لن يعوضوا مدى عظمتك لهذا الكيان ولكرة القدم".

وأتم نجم السابق: "أحبك كثيرًا يا صديقي وسنفتقدك جميعًا!".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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