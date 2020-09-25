"الإخوان كذبة وانتهت".. يتصدر تويتر مصر بعد فشل دعوات التظاهر

تصدر هاشتاق "#الإخوان_كذبة_وانتهت" قائمة الأكثر تداولا في مصر، ردا على فشل دعوات الإخوان للتظاهر، الجمعة، ضد الدولة.



وشهدت ميادين القاهرة والمحافظات المصرية، الجمعة، حالة من الهدوء التام، وسيولة مرورية في كافة الشوارع العادية، وحركة سيارات طبيعية محدودة في الأجازة الأسبوعية للمصريين.

ولم تتجاوز دعوات الإخوان للتظاهر ضد الدولة المصرية التي يقودها ويروج لها المقاول الهارب محمد علي، و"الهاشتاقات محرضة" تدار من قطر وتركيا، مواقع التواصل الاجتماعي.

مشهد اليوم لم يحمل جديدا في البلاد، ولم يخرج عن المشهد المعتاد، سوى في الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة مع قدوم فصل الخريف.

ولم تختلف دعوة الإخوان للتظاهر اليوم ضد مصر ومحاولات إثارة الفوضى من أشخاص في الخارج، في فحواها كثيرا طيلة السنوات الـ7 الماضية منذ نجاح ثورة 30 يونيو/حزيران في الإطاحة بالإخوان من السلطة.

وردا على الدعوات التخريبية والتحريضية التي تضمنها هاشتاقات الإخوان، شن رواد موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة هاشتاج بعنوان "#الإخوان_كذبة_وانتهت"، الذي تصدر موقع تويتر في مصر بعد ساعات من تدشينه.

وأعرب رواد موقع تويتر على الهاشتاق عن استنكارهم لمحاولات الإخوان المتكررة لإثارة الفوضى والتخريب، مؤكدين في الوقت ذاته دعمهم وتأييدهم لاستمرار مسيرة التنمية والإصلاحات في البلاد.

وكتب أحمد حسن على تويتر: "منهجهم اكذب اكذب اكذب إلى أن يصدقك الناس، ولكن ها هو أسد مصر يطمئن شعبه أن مصر آمنة رغم أنف الحاقدين".

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وكتبت مريم عبر نفس الهاشتاق: "من 30-6-2013 هاشتاقات ولجان وحسابات وهميه وقنوات ممولة وأبواق اعلاميه مأجورة، ومش قادرين يفوقوا من الصدمة إن الشعب المصرى لفظهم إلى ما لا نهاية".





وأضافت: "ويكررون نفس السيناريو الفاشل بنفس الأسلوب معتقدين أن النتيجة ستختلف.. نعم إنه غباء الإخوان".

وحملت تغريدة المشاركة منيرة حسن نفس المعنى، قائلة: "#الإخوان_كذبة_وانتهت عايزين الخراب وليس التعمير، فئة ضالة تتاجر بالدين، لكن هيهات الشعب لفظهم".





"الفرنسية" تفضح كذب الإخوان

ووجهت وكالة الأنباء الفرنسية صفعة للجماعة الإرهابية، مؤكدة أن "الفيديوهات التي تبثها الجماعة وقناة الجزيرة القطرية حول اندلاع مظاهرات في مصر اليوم، تعود إلى 7 سنوات سابقة".

وغرد الحساب الرسمي لوكالة الأنباء الفرنسية، قائلا: "إن الفيديو الذي نشرته الحسابات حول المظاهرات المزعومة كاذب وعمره 7 سنوات ويعود تحديدًا إلى عام 2013، كما أن صوت الهتافات الخاصة به مُركّب".

ويظهر في الفيديو مئات المتظاهرين يسيرون في شارع قرب جسر، ويحمل بعضهم أعلام مصر، وتُسمع هتافات ضد الدولة المصرية.