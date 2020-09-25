القضاء التونسي يلاحق 11 شخصا في هجوم سوسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يلاحق القضاء التونسي 11 متهما في الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي مطلع سبتمبر/ أيلول الحالي على عناصر شرطة في محافظة سوسة السياحية.



وبحسب مصدر قضائي تونسي، فإن القضاء يلاحق أيضا خمسة أشخاص لإشادتهم بالهجوم في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السادس من سبتمبر/ أيلول الجاري، هاجم ثلاثة أشخاص عناصر من الشرطة في منطقة أكودة القريبة من منطقة القنطاوي السياحية في ولاية سوسة (شرق)، وطعنوهم وقتلوا أحدهم وأصابوا آخر بجروح بليغة.

وقال نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي، إن المتهمين الـ 16 مثلوا منذ الإثنين أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتم سماعهم من قبل قاضي التحقيق.

وتم سجن خمسة متهمين، وسيقاضى الآخرون الذين أطلق سراحهم، بحسب الدالي.

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وقتلت الشرطة المهاجمين الثلاثة إثر الحادثة ومن بينهم شقيقان بالقرب من مكان العملية.

والأخوان من منطقة أكودة وغير معروفين لدى جهاز الشرطة، بينما ثالثهم من ولاية سليانة المهمشة في شمال غرب تونس، وكان يسكن معهما، بحسب الناطق الرسمي باسم القطب القضائي سفيان السليتي.

ويندرج هجوم أكودة، ضمن سلسلة من الهجمات التي يشنها مسلحون في تونس ويستهدفون رجال الشرطة والجيش.

ويعود آخر هجوم مماثل إلى السادس من مارس/ آذار الماضي عندما قُتل شرطي، وأُصيب عدد من الأشخاص بجروح في هجوم انتحاري مزدوج على قوات أمنية تتولى حماية السفارة الأمريكية في تونس.