الإمارات واليونان تبحثان سبل ترسيخ السلام بالمنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الجمعة، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تطوير التعاون الثنائي.



جاء ذلك لدى استقبال ميتسوتاكيس للشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بالعاصمة اليونانية أثينا.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي، والسبل الكفيلة بتعزيزها، وتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، منها ليبيا وإيران.



واستعرضا تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وسبل مواجهة تداعياته، بالإضافة إلى دعم الجهود العالمية للتوصل إلى لقاح للمرض.



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كما استعرض الجانبان معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، ودورها في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأكدا العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين وقيادتهما، والعمل المشترك من أجل تأسيس شراكة استراتيجية وتعزيز التعاون في المجالات كافة.



ونقل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم لليونان الصديقة بالمزيد من التقدم والازدهار.



من جانبه، حمل ميتسوتاكيس، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تحياته إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.



ورحب ميتسوتاكيس بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، مؤكدا على أهمية هذه الزيارة، ودورها في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين وتنمية التعاون المشترك في العديد من المجالات.

