أول اتصال بين "سوجا" والصين.. تعزيز الاستقرار أولوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الياباني الجديد يوشيهيدي سوجا، الجمعة، إنه اتفق مع الرئيس الصيني شي جين بينج في أول محادثات بينهما على السعي لإقامة اتصالات عالية المستوى بهدف تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.



وقال سوجا في تعليقات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عقب محادثته الهاتفية مع شي إن "العلاقات المستقرة مهمة ليس فقط لبلدينا، ولكن للمنطقة وللمجتمع الدولي. أرغب في الاضطلاع بهذه المسؤولية".

ويتعين على سوجا، الذي تولى السلطة في وقت سابق من سبتمبر/أيلول، إدارة العلاقات مع جارة اليابان الكبيرة في ظل تزايد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بسبب وباء فيروس كورونا، وخلاف تجاري طويل. وكان سوجا تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد الماضي.

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وسوجا الذي ترعرع في حياة أسرية بسيطة، لأب يعمل في زراعة الفراولة، عُرف عنه تكتمه لكنه نجح في تجسيد الخبرة، ليتولى المنصب الأهم في بلاده.

وتتعدد التحديات التي تنتظر عهدة سوجا، بدءا من إدارة أزمة فيروس كورونا، مرورا بتعافي اقتصاد البلاد، وصولا للعلاقات الدبلوماسية المتقلبة أحيانا مع الجيران الكوريين الجنوبيين والصينيين.

وقبل أربعة أيام، جرى أول اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني الجديد، أكدا خلاله متانة تحالفهما ورؤيتهما المشتركة بشأن ملفات عدة.