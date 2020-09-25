إطلاق أول حملة للترويج للمحميات الطبيعية ودعم السياحة البيئية "Eco Egypt" - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أطلقت وزارة البيئة اليوم الجمعة، حملة "Eco Egypt" كأول حملة للترويج للمحميات الطبيعية بمصر، لرفع الوعي البيئي لدى المواطنين بأهميتها وثرواتها الطبيعية، ودعم السياحة البيئية، بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والدولة للإعلام، بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة المصرية (MBDT)، الممول من قبل مرفق البيئة العالمية (GEF).

وجرى إطلاق الحملة من محمية رأس محمد بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بالإضافة إلى 30 سفيرًا وقنصلًا وممثلين عن السفارات الأجنبية بمصر، وممثلي برنامج الأمم المتحدة الأنمائى، وممثلي وكالات الأنباء العالمية وعدد من الشخصيات العامة.

وقالت وزيرة البيئة، إن ملف المحميات الطبيعية يحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية، لأهميتها، ويجرى تطويرها وإدارتها وفقًا للنظم العالمية، للحفاظ عليها وتعظيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

Advertisements

وأعرب أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، عن سعادته بإطلاق الحملة من محمية رأس محمد كأول محمية طبيعية مصرية.

وأضاف وزير الإعلام، أن هذا الحدث هو انعكاس لتكامل العمل بين الوزارات، مشددًا على أهمية التوعية بقضايا التنمية المستدامة، ومن ضمنها الحفاظ على المحميات الطبيعية، لما لها من منافع بيئية واجتماعية واقتصادية.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، أن هناك تعاون بين وزارتي السياحة والآثار والبيئة في العديد من المجالات، لتنشيط السياحة التي تعد أحد أعمدة الاقتصاد القومي.